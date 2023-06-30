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Как выглядят города Франции после беспорядков

Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 667 человек за ночь из-за протестов

Убийство полицейскими подростка из франко-алжирской семьи спровоцировало волну беспорядков во Франции. В ночь на 29 июня протестующие атаковали мэрию в Нантере, сожгли автобусы и автомобили, били стекла. В ответ полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули.

В квартале Парижа Ле-Аль разграблены супермаркеты, в Иль-де-Франс сожжены 20 автобусов, в Сене-Сен-Дени протестующие подожгли ратушу Клиши-су-Буа. В ряде населенных пунктов зафиксировали случаи мародерства. Только за последнюю ночь пострадали 249 полицейских и жандармов, передает BFM TV. Арестованы не менее 667 человек.

Утром 27 июня полиция остановила для проверки документов Mercedes, за рулем которого находился 17-летний Нахель. Он отказался от проверки и нажал на газ, после чего раздался выстрел. МВД страны пообещало провести подробное расследование случившегося. Президент Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не оправдывает смерть подростка», но погромы по всей стране «тоже ничем оправдать нельзя».

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