В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Вечером 11 мая сообщалось о взрыве в Харьковской области.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.