14 лучших фото недели: мятеж Пригожина, Франция в огне, парад шляпок в Аскоте
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Бойцы ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время почетного караула перед встречей с президентом Бразилии Лулой да Силвой во дворце Планалто, 26 июня 2023 года
Пожарные тушат горящие автомобили во время столкновений между протестующими и полицией после гибели 17-летнего подростка, убитого французскими полицейскими в Нантере, пригород Парижа, Франция, 28 июня 2023 года
Зоозащитники встречают гостей, прибывающих на королевские скачки в Аскоте, 24 июня 2023 года
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в центре Москвы, 25 июня 2023 года
Вооруженные силы Гондураса проводят зачистки в тюрьмах после того, как 46 заключенных были убиты в единственной в стране женской тюрьме, 26 июня 2023 года
Мужчина открывает сток на затопленной в результате сильных дождей улице Берлина, 26 июня 2023 года
Верующие после намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам, 28 июня 2023 года
Туристы наблюдают процесс регуляции уровня воды на плотине Сяоланди, которая перекрывает реку Хуанхэ, Китай, 25 июня 2023 года
Пара, пережившая землетрясение в Хатае, приехала к своему разрушенному дому после свадебной церемонии, 27 июня 2023 года
Жители Абиджана готовятся к празднику Курбан-Байрам, Кот-д'Ивуар, 28 июня 2023 года
Участники военно-исторической реконструкции «1941г. Вторжение» в рамках фестиваля «Элбэдэн-2023» в селе Альвидино, Республика Татарстан, 25 июня 2023 года
Вручение аттестатов выпускникам учебных заведений Минобороны России на площади храма Христа Спасителя в Москве, 23 июня 2023 года
Вид бабочек из семейства голубянки на альпийском лугу, Австрия, 25 июня 2023 года
Военная операция России на Украине, беспорядки во Франции, празднование Курбан-байрама и другие кадры — в нашей фотогалерее.