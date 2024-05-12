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На Украине начали задерживать и мобилизовывать водителей рейсовых автобусов

На Украине водителей рейсовых автобусов задерживают и доставляют в военкоматы

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Evgen Kotenko/Reuters

На Украине владельцев рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в территориальные центры комплектования (территориальный центр комплектования, название военкомата в стране). Об этом сообщил мужчина на видео, которое украинское издание «Страна.ua» опубликовало в своем Telegram-канале.

Автор видео заявил, что водителей массово снимают с рейсов. По его словам, он видел, как на днях одного водителя сняли с рейса и «потянули в военно-врачебную комиссию».

«Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — сказал мужчина.

В конце апреля британский журнал Economist со ссылкой на молодых одесситов сообщил, что жители Одессы призывного возраста пребывают в постоянном страхе из-за мобилизационных мероприятий в городе.

До этого неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) под ником «Ночной Сталкер» рассказал в соцсетях, что мобилизованных украинцев избивают и применяют некие «более жесткие способы», чтобы заставить их воевать.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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