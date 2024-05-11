В Харьковской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Харьковской области, вероятно, за пределами областного центра. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.