В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Чиновник также призвал граждан быть бдительными.

Вечером 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

Он заявил, что, по предварительным данным, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они были доставлены в медучреждения Белгорода.

До этого губернатор Курской области сообщил, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Судже. По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.