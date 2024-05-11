«Спартак» лишился шансов выиграть чемпионат России

Московский «Спартак» лишился математических шансов выиграть золотые медали сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Это произошло после того, как московское «Динамо» обыграло в 28-м туре Российской премьер-лиги калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. Теперь в активе столичной команды 53 балла. У «Спартака», который в своем матче 28-го тура обыграл «Краснодар», 46 баллов. Соответственно, за два оставшихся матча догнать «Динамо» красно-белые не смогут.

При этом судьба золотых медалей в чемпионате России еще не решена. «Зенит» в 28-м туре в Санкт-Петербурге проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1, в активе подопечных Сергея Семака 51 балл. «Краснодар» после поражения «Спартаку» идет на третьем месте, имея в активе 50 баллов.

На пятом месте идет московский «Локомотив». «Железнодорожники» имеют 44 балла и имеют матч 28-го тура в запасе.

До конца чемпионата «Динамо» еще сыграет с самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Петербургская команда проведет игры против грозненского «Ахмата» и «Ростова». «Краснодар» сразится с «Сочи» и , соответственно, «Динамо».

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