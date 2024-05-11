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В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в Мойку

СК: задержан глава автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса в Мойку

Начальник автоколонны ООО «Такси», автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу. Об этом сообщает Следственный Комитет России.

В сообщении ведомства указано, что водителю попавшего в аварию автобуса на протяжении нескольких дней не представлялось необходимого для отдыха времени. При этом именно начальник ООО «Такси» был обязан контролировать режим трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режим отдыха сотрудников, отметили в СК.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), продолжается.

Накануне около часа дня в районе дома №69 на Большой Морской улице в Петербурге автобус упал с моста в реку Мойку. Пострадавших направили в медучреждения. К сожалению, выжили не все.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

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