Польский судья Шмидт работал с секретными документами

Польский судья, который переехал в Белоруссию, Томаш Шмидт заявил, что занимался документами, находившимися под грифом «совершенно секретно», в которых говорилось, что о высокопоставленных чиновников, военных, а также спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Читайте польскую прессу. Там пишут, что меня уже всего лишили: иммунитета судьи, презумпции невиновности. Есть решение о моем аресте, при этом каких-либо доказательств моей вины нет», — сказал Шмидт.

По его словам, после того, как он был лишен судейского иммунитета, было введено решение об аресте.

В начале мая стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.