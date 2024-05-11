❗️СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли трое и ранены восемь человек.
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума:
«Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем — 10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена — возвращения Донбасса в Россию, домой».
❗️Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионную группу:
«По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли».
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости заявил, что Западу необходимо признать соответствующее расположение границ:
«Краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния».
❗️Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщило МЧС.
Сергей Шойгу поблагодарил 26-й Феодосийский ордена Александра Невского танковый полк за выполнение задач на сложных направлениях, а состав 132-й отдельной мотострелковой бригады поздравил с взятием под контроль населенного пункта Новокалиново.
МИД Швейцарии считает, что организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны никак не влияет на нейтралитет, передал Reuters.
В США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе американской администрации по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению.
Глава ЛНР Леонид Пасечник предположил в Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами для удара по нефтебазе в Ровеньках.
⚡️Минобороны сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены над территориями Курской и Волгоградской областей.