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Политика

Военная операция на Украине, день 808-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 808-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Минобороны РФ сообщило, что за ночь российские силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО Vampire над Белгородской, Курской и Волгоградской областями. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках с помощью ракет ATACMS. Госдеп США не нашел доказательств использования помощи Украине не по назначению. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:22

❗️СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, где погибли трое и ранены восемь человек.

09:20

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума:

«Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем — 10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена — возвращения Донбасса в Россию, домой».

09:17

09:03

❗️Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионную группу:

«По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли».

08:57

Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе.

08:53

08:47

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

08:44

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости заявил, что Западу необходимо признать соответствующее расположение границ:

«Краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния».

08:38

❗️Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщило МЧС.

08:33

Сергей Шойгу поблагодарил 26-й Феодосийский ордена Александра Невского танковый полк за выполнение задач на сложных направлениях, а состав 132-й отдельной мотострелковой бригады поздравил с взятием под контроль населенного пункта Новокалиново.

08:23

МИД Швейцарии считает, что организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны никак не влияет на нейтралитет, передал Reuters.

08:17

В США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе американской администрации по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению.

08:13

Глава ЛНР Леонид Пасечник предположил в Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами для удара по нефтебазе в Ровеньках.

08:07

⚡️Минобороны сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены над территориями Курской и Волгоградской областей.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 808-го дня специальной военной операции России на Украине.

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