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У жителей Папупа-Новой Гвинеи нашли гены таинственных денисовцев

NatComms: ДНК вымерших родственников человека усилила иммунитет папуасов

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Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Международная группа ученых из Франции, Эстонии, Австралии и других стран изучила гены коренных жителей островов Папуа-Новая Гвинея. Оказалось, что в ДНК этих людей есть следы скрещивания с денисовцами — малоизученными родственниками современного человека, вымершими десятки тысяч лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Современные люди впервые прибыли в Папуа-Новую Гвинею из Африки около 50 тыс. лет назад. Там они скрестились с денисовцами, жившими в Азии. В результате этого древнего скрещивания жители Папуа-Новой Гвинеи несут в своих геномах до 5% денисовской ДНК, отметили специалисты.

Ученые проанализировали геномы 54 горцев, которые жили на высоте от 2300 до 2700 метров над уровнем моря, а также 74 жителей равнин с острова Дару, которые на высоте не более 100 метров над уровнем моря.

Исследователи обнаружили, что мутации, которые жители равнин, вероятно, унаследовали от денисовцев, увеличили количество иммунных клеток в их крови.

Тем временем у горцев возникли мутации, которые увеличили количество эритроцитов, что помогает уменьшить гипоксию на высоте.

Варианты денисовского гена могут влиять на функцию белка под названием GBP2, который помогает организму бороться возбудителями малярии и другими патогенами, уточнили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что у современных жителей Индии есть ДНК как неандертальцев, так и денисовцев.

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