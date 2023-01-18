18 января 2023, 11:35
Фото
Крушение вертолета под Киевом. Погибли дети и руководство МВД Украины
В Броварах в Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС Украины, он упал рядом с жилыми домами и детским садом.
Как сообщил глава Нацполиции страны Игорь Клименко, в результате крушения погибли 18 человек (в том числе трое детей), 26 получили ранения.
Среди погибших — глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Причина крушения пока не установлена, на месте работают специалисты.
close
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года
На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года