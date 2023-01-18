Крушение вертолета под Киевом. Погибли дети и руководство МВД Украины

В Броварах в Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС Украины, он упал рядом с жилыми домами и детским садом.

Как сообщил глава Нацполиции страны Игорь Клименко, в результате крушения погибли 18 человек (в том числе трое детей), 26 получили ранения.

Среди погибших — глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Причина крушения пока не установлена, на месте работают специалисты.