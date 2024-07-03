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Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ

Сенатор Ковитиди: применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Применение американского вооружения для атак на Крым вызовет серьезный отпор со стороны России. Об этом заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, представляющая интересы полуострова в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

По мнению Ковитиди, использование дальнобойного оружия и нанесение ущерба территории России, включая Крым, приведет к жесткому ответу со стороны российских властей. Она подчеркнула, что удары по стратегическим объектам будут иметь серьезные последствия.

До этого представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что США считают возможным применение вооружения против Крыма. Однако он отметил, что по официальной позиции США, Крым является частью Украины.

23 июня Севастополь был атакован с использованием тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась над городом, что привело к ранению более 150 человек. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту теракта.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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