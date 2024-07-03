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Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня

Орбан: Зеленскому не понравилось предложение о прекращении огня на Украине

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Yves Herman/Reuters

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Украине для начала мирных переговоров с российской стороной не понравилось президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает швейцарское издание Die Weltwoche.

Издание отмечает, что Орбан выразил надежду на продолжение переговоров, в то время как украинский лидер Зеленский воспринял предложения отрицательно и дал на них уклончивые ответы.

«Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — пояснил Орбан.

По его словам, такая реакция Зеленского объясняется тем, что «в прошлом [у него] был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Украина отвергла эти предложения.

Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины от предложения о прекращении огня.

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