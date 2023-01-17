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Матвиенко, Ахеджакова и Миронов: кто пришел проститься с Инной Чуриковой

17 января близкие, коллеги и поклонники Инной Чуриковой попрощались с Народной артисткой СССР в Храме Христа Спасителя. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Проститься с актрисой пришли супруг и сын актрисы Глеб и Иван Панфиловы, артисты Лия Ахеджакова и Надежда Михалкова, Андрей Соколов и Михаил Горевой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, драматург Николай Коляда, вдова Александра Солженицына Наталья и коллеги по «Ленкому».

Глеб и Иван Панфиловы встали у гроба актрисы на колени. Глеб Панфилов прожил с Чуриковой 50 лет, их сын долго пытался увести отца от гроба.

На церемонии Евгений Миронов признался, что воспринимает случившееся как личную травму. «Она была гениальной актрисой, своими ролями она транслировала очень важные ценности, человеческие ценности: любовь, сострадание. Она и сама так жила», — сказал он.

Актриса скончалась 14 января в Боткинской больнице в Москве после остановки сердца, ей было 79 лет. Telegram-канал Mash писал, что у актрисы обнаружили кисты в головном мозге, однако врачи не решились на операцию из-за опасности для сердца.

Чурикова работала в «Ленкоме» с 1975 года. Ее фильмография насчитывает десятки картин, включая «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса» и «Ширли-мырли».

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