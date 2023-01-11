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Недосягаемая супермодель: умерла Татьяна Патитц

В возрасте 56 лет скончалась знаменитая супермодель 90-х Татьяна Патитц, сообщил журнал Vogue. Позже изданию Daily Mail это подтвердил ее агент в Нью-Йорке. Причины ее смерти неизвестны.

Уроженка Гамбурга, Татьяна Патитц начала модельную карьеру, заняв третье место в 1983 году в шведском конкурсе агентства Elite Model Look. Переехав в Париж и получив контракт, она не сразу начала работать. Но после того, как в 1985 году она попала в объектив фотографа Петера Линдберга, карьера пошла в гору.

В начале 90-х Татьяна Патитц вошла в число знаменитых супермоделей мира — она появилась на обложке Vogue авторства Петера Линдберга вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. С ними же в том же году она снялась в клипе Джорджа Майкла Vogue. К началу 2000-х число обложек, на которых появлялась Татьяна Патитц, приблизилось к 200.

От коллег по цеху Татьяну Патитц отличала природная скромность.

«Татьяна всегда была символом европейского шика, в ней Роми Шнайдер встречается с Моникой Витти, — говорила о ней Анна Винтур. — Ее было видно гораздо меньше, чем ее товарок. Она более загадочная, более взрослая, более недосягаемая — и в этом была своя привлекательность».

У модели остался сын Йона Джонсон, родившийся в 2004 году.

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