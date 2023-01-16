Умерла Джина Лоллобриджида. Ее называли самой красивой женщиной в мире

Джина Лоллобриджида родилась в семье мебельщиков в 1927 году. После окончания Второй мировой будущая актриса переехала в Рим, где подрабатывала уличной художницей. Она мечтала стать великим скульптором или известной оперной певицей. И поэтому неоднократно отказывалась от предложений сняться в кино.

Но поддавшись на уговоры матери, будущая актриса все же пришла на киноплощадку. Сначала были эпизодические роли. После того, как Лоллобриджида заняла третье место в конкурсе красоты «Мисс Италия», начались главные роли. Первым громким успехом стал «Фанфан-Тюльпан» 1952 года, после чего на актрису обрушились предложения из Голливуда.

В середине 1950-х Джина Лоллобриджида получила прозвище «самая красивая женщина в мире» — по названию одного из фильмов с ней. Ее партнерами по картинам становились самые известные актеры того времени. В 1960-х она уже реже снимается и чаще снимает сама, увлекаясь фотографией.

Последние годы актриса жила на вилле под Римом — в саду она завела более 600 различных видов птиц. 16 января 2023 года ее не стало — Джине Лоллобриджиде было 95 лет.