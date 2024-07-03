Женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

В то, что дружба между мужчиной и женщиной существует, верят 59% мужчин и 67% женщин. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда.

О наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 62%.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

Ранее эксперт назвал три способа, как понять, что вам врут.