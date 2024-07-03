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Женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

В России женщины чаще считают, что дружба между мужчиной и женщиной бывает

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Shutterstock

В то, что дружба между мужчиной и женщиной существует, верят 59% мужчин и 67% женщин. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда.

О наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 62%.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

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