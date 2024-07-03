Бархатный сезон россияне проведут в Сочи и Европе

Продолжает расти популярность поездок за границу: в этом году в начале осени туда отправится 49% российских туристов, что на 14% больше, чем в 2023-м. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным городом для отдыха в бархатный сезон традиционно стал Сочи: 22,1% путешественников уже забронировали отели именно там. Второе место занял Санкт-Петербург, куда поедут 11,7% туристов, а третье — Москва с долей 10,6%. За год показатели всех трех лидеров рейтинга практически не изменились.

Кроме того, в список востребованных направлений вошли Калининград (доля — 4,3%), Казань (3,5%), Анапа (3,0%), Владивосток (2,9%), Южно-Сахалинск (2,0%), Махачкала (1,8%) и Новороссийск (1,8%). По сравнению с прошлым годом в два раза вырос интерес к отдыху в Калининграде. Почти на треть, или на 30%, больше туристов отправятся в Казань и Анапу, на 20% — в Махачкалу, а на 16% — во Владивосток. А вот в Южно-Сахалинске на данный момент оформлено на 12% меньше заказов, чем на бархатный сезон 2023 года.

В России большинство путешественников выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд — на них приходится 33% бронирований. Почти столько же, или 30%, в начале осени будут отдыхать в пятизвездочных гостиницах. Средняя стоимость одной ночи проживания составляет 5 500 рублей.

Топ зарубежных городов возглавляет Стамбул: отели на предстоящий бархатный сезон там забронировали 5,2% путешественников. При этом интерес к турецкому городу за год упал в 2 раза. На второе место вышел Рим, где этой осенью будут отдыхать на 15% больше россиян — сейчас доля составляет 4,4%. Третью строчку занял еще один европейский город — Париж (4,0%), спрос на отели там вырос в 2,5 раза.

Также в начале осени российские путешественники будут отдыхать в Баку (3,7%), Римини (3,4%), Милане (3,3%), Токио (2,9%), Дубае (2,2%), Сеуле (1,9%) и Ереване (1,8%). Серьезный рост показал итальянский курортный город Римини, куда поедут в 10 раз больше туристов, чем в прошлом году. В 2 раза популярнее стали Баку и Токио, на 19% увеличилась доля Сеула. А вот некогда востребованный Ереван сдает позиции: на бархатный сезон там забронировано в 2 раза меньше жилья.

За границей россияне предпочитают останавливаться в апартаментах и других объектах без звезд (на них приходится 30% бронирований), а также в трехзвездочных отелях (28%). В среднем номер стоит 9 000 рублей в сутки.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых.