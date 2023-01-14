«В училище сказала, что будет великой актрисой, и заплакала». Умерла Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

«Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни», — сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года. Она с детства мечтала быть актрисой. Будучи подростком занималась в театральной студии при Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

«Когда в Щепкинское училище поступать пришла, то так прямо и сказала, чтобы по-честному, ничего не скрывая: хочу быть знаменитой актрисой. Сказала и… заплакала, испугалась, что не поверят. Они, конечно, решили, что я «с приветом», ну и… пожалели, приняли», — вспоминала актриса в одном из интервью.

В 1965 году Чурикова с отличием окончила актерский факультет театрального училища имени М. С. Щепкина. В 1975 году присоединилась к труппе московского театра «Ленком», где служила до последних дней жизни. За выдающийся вклад в театральное искусство в 2019 году ее наградили премией «Золотая маска».

Карьера Инны Чуриковой в кино началась в 1960-е годы. Она известна ролями в фильмах «Начало», «Курьер», «Ширли-мырли». Чурикова сыграла Марфушеньку в сказке «Морозко», купчиху Вассу Железнову в «Вассе», Якобину фон Мюнхгаузен в «Том самом Мюнхгаузене». Фильм «Военно-полевой роман» с участием актрисы даже номинировали на «Оскар».

В начале января директор «Ленкома» сообщал, что актриса, оставившая сцену из-за проблем со здоровьем, готова вернуться к спектаклям уже в феврале.

Прощание с актрисой пройдет в театре «Ленком» 17 января.