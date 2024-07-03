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США заключили контракт в $226 млн на производство ракет ATACMS

США заключили контракт с Lockheed Martin в $226 млн на производство ракет ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

Пентагон заключил контракт на $226 млн с компанией Lockheed Martin на производство дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны США.

«Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в $226,8 млн на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS», — говорится в сообщении.

Производство ракет будет вестись из бюджета. Их планируют поставить Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.

Кроме того, Пентагон заключил контракт на $500 млн на поставку комплексов радиоэлектронной борьбы к истребителям F-16 союзникам, в том числе Словакии и Тайваню.

29 июня сообщалось, что американское Минобороны подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на сумму $5,2 млрд.

До этого Пентагон заказал исследование усиления лазерных систем.

Ранее в США заявили, что смогут увеличить выпуск артиллерийских снарядов.

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