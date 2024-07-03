Ученые обнаружили вторых после человека существ, оперирующих своих сородичей

Швейцарские ученые из Лозаннского университета установили, что на Земле наряду с людьми существует еще один вид, выполняющий медицинские операции для спасения сородичей. Им оказались муравьи. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В ходе наблюдений команда установила, что флоридские муравьи-плотники (Camponotus floridanus) распознают раны на конечностях своих собратьев, а затем лечат их путем очистки или ампутации.

Исследователи подчеркнули, что обнаружили единственный в своем роде пример систематических ампутаций в мире насекомых.

Годом ранее та же группа ученых доказала, что африканские муравьи Megaponera analis умеют лечить инфекцию у сородичей с помощью обеззараживающего вещества, вырабатываемого в их железах.

У муравьев-плотников нет подобных желез, поэтому специалисты решили выяснить, как они лечат пострадавших особей. Эксперименты показали, что насекомые очищают повреждения с помощью жвал, и, в некоторых случаях, откусывают травмированную конечность.

Благодаря такому лечению выживаемость муравьев увеличилась с менее чем 40 до 90-95% в случае ампутации и с 15 до 75% при одной обработке раны.

«Муравьи способны диагностировать рану, определять, инфицирована она или стерильна, и лечить ее соответствующим образом в течение длительного времени с помощью других особей. Единственная медицинская система, которая может с ними соперничать, — это человеческая», — подчеркнули авторы статьи.

Исследователи добавили, что способность муравьев избирательно распознавать и лечить раны является врожденной, и они не обнаружили свидетельств обучения.

Ранее ученые выяснили, что некоторые виды муравьев-вредителей научились путешествовать «автостопом» целыми колониями.