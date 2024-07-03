В США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции

Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Он заявил, что необходимо отметить реформы, которые украинские власти провели в последние два года.

«Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас», — добавил неназванный представитель Госдепа.

2 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США может отказаться от расширения НАТО на восток. По данным источников газеты, в настоящее время политик работает над сделкой по прекращению подготовки вступления в альянс Украины и Грузии.

Ранее сообщалось, что НАТО возглавит координацию помощи Украине.