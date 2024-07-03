Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорбительных высказываний бойца Рзаева

Федерация бокса России подала в Генеральную прокуратуру РФ заявление по поводу оскорбительных слов азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева на турнире лиги Hardcore. Об этом сообщается в Telegram-канале федерации.

Организация провела проверку инцидента, который произошел 22 мая 2024 года в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. После проверки Федерация бокса дисквалифицировала Рзаева и обратилась с заявлением в Генпрокуратуру страны.

Кроме того, продолжается проведение проверки в отношении спортивного промоутера.

До этого сообщалось, что после поединка Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку. Позже Рзаев извинился перед Кулинским.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы и шесть поражений.

25 июня бывший главный тренер московского ЦСКА и «Торпедо» Александр Тарханов призвал выгнать из России албанского футболиста Мирлинда Даку, который позволил себе оскорбительные выкрики в адрес сербов после матча чемпионата Европы — 2024.

Ранее боец MMA Джефф Монсон принял ислам.