Защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме

По мнению юриста Алексея Прянишникова (признан в РФ иностранным агентом), применение закона «О противодействии экстремистской деятельности», на которое сослался суд в Санкт-Петербурге, в случае признания журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его супруги Лидии экстремистским объединением, требует наличия у такого общества органов управления и устава. Об этом пишет РБК.

Прянишников выступает в качестве адвоката по данному делу.

Согласно закону, экстремистскими могут быть признаны общественные или религиозные объединения, имеющие единые признаки, такие как наличие органов управления и устава, независимо от необходимости регистрации. В случае с Невзоровым и его супругой эти критерии не были соблюдены.

Решением Октябрьского районного суда Петербурга от 2 июля семью Невзоровых признали «экстремистским объединением». Кроме того, суд взыскал в пользу государства имущество супругов, включая земельные участки и доли в уставном капитале ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы». Прокуратура города обратилась с соответствующим требованием в суд в мае.

Прянишников также отметил, что по закону после погашения долгов имущество переходит в доход государства, однако в данном случае речь идет о совместной собственности супругов. Ранее прокуратура пыталась изъять у Невзорова земельные участки на берегу Финского залива, назвав их незаконно приобретенными. Дело рассматривал Приморский суд, но оно было приостановлено по запросу истца. В феврале 2023 года Басманный суд приговорил журналиста к восьми годам лишения свободы в связи с делом о фейках о российской армии.

После начала военной операции на Украине Невзоров покинул Россию и сообщил о получении украинского гражданства летом 2022 года.

Ранее журналист Невзоров долго не мог продать свой пентхаус в Петербурге.