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Мэр Вильнюса рассказал о плане обороны города

Бенкунскас заявил, что в Вильнюсе поставят «зубы дракона» и противотанковые ежи

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Depositphotos

Власти Литвы разработали план обороны Вильнюса. В столице страны планируют установить противотанковые ежи и «зубы дракона», сообщил мэр города Валдас Бенкунскас, передает Delfi.

Он заявил, что Вильнюс является «мишенью и целью номер один», так как это столица Литвы. Бенкунскас отметил, что страна граничит с Белоруссией. В нескольких десятках километров от столицы есть Островецкая АЭС (БелАЭС), которую он назвал угрозой.

По словам мэра, эвакуация при необходимости будет осуществляться в шести направлениях по дорогам на запад и на юг. Убежища в Вильнюсе могут разместить только половину жителей города, поэтому власти планируют подготовить места для всего населения.

Противотанковые ежи и бетонные надолбы будут перекрывать особо опасные направления, подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что эти сооружения нужны для блокирования въезда в Вильнюс по дорогам, которые могли бы использоваться во время атаки на город.

До этого сообщалось, что Литва планирует ввести ограничения на поездки в Россию, Белоруссию и Китай для ряда госслужащих.

Ранее Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства.

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