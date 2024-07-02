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В России заочно арестованы генерал ВСУ, бывшие премьер и глава МИД Украины. Что они сделали?

В России заочно арестовали бывших премьера и главу МИД Украины

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Владимир Гройсман, Павел Климкин, Александр Шлапак

Владимир Гройсман, Павел Климкин, Александр Шлапак

РИА Новости/ТАСС
Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших главу МИД Павла Климкина и министра финансов Александра Шлапака, а также генерала ВСУ Игоря Довганя и еще двух военачальников. «Газета.Ru» рассказывает, в чем их обвиняют.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД страны Павла Климкина, а таке экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Гройсману, Климкину, Шлапаку и Довганю предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Они также объявлены в международный розыск.

Кроме этого, РИА Новости передало, что МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.

Также в розыск объявлен бывший заместитель руководителя антитеррористической операции (АТО) Владислав Лищинский. Статья, по которой его разыскивают, тоже не называется.

В чем обвиняют бывших министров и премьера

В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Шлапаку. В ведомстве объяснили, что он наряду с другими чиновниками принимал решение о начале АТО в Донбассе и обеспечивал ее финансирование за счет средств госбюджета.

В апреле аналогичные обвинения СК предъявил Гройсману и Климкину. Как заявили в ведомстве, они, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали проведение АТО и руководили операцией.

«В результате их преступных действий ранены и погибли 582 человека, в т.ч. 16 детей», — утверждают в СК.

  • Шлапак занимал пост главы минфина Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года в правительстве Арсения Яценюка. После увольнения он больше двух лет был председателем правления «Приватбанка».

  • Гройсман в 2014 году был вице-премьером и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. После того как 2 декабря 2014-го Рада утвердила новый состав правительства, чиновник стал председателем украинского парламента. Эту должность он занимал полтора года, а после отставки Яценюка в 2016-м возглавил кабмин. Гройсмана называли одним из ближайших соратников тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. «Известия» отмечали, что на посту премьера Гройсман содействовал развитию экономической блокады Донбасса.

  • Климкин был один из чиновников, который принимал участие в переговорах о заключении, а затем и реализации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В 2014 году он возглавил министерство иностранных дел. Климкин заявлял, что Украина выступает за полную интеграцию Донбасса. В 2015 году он утверждал, что путь к миру в регионе лежит через полное выполнение Минских соглашений. Однако в 2022-м Климкин поменял позицию — по его словам, достигнутые договоренности были невыполнимы еще на этапе обсуждения, так как последовательность их реализации «в самом своем основании лишена смысла». Климкин покинул свой пост в 2019 году, после того как Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

Обвинения против военных Украины

Командующему войсками оперативного реагирования (ранее занимал должность командующего оперативным командованием «Запад») Игорю Довганю и командующему сухопутными войсками ВСУ (ранее командовал оперативным командованием «Восток» ВСУ) Александру Нестеренко СК РФ предъявил обвинения 7 марта 2024 года:

«Они отвечали за подготовку и боевое слаживание ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») перед направлением их в зоны так называемой антитеррористической операции и операции на юго-востоке Украины».

Лищинскому предъявили обвинения в ноябре 2023 года за обстрелы и иные преступления против мира и безопасности человечества в ДНР и ЛНР. СК отметил, что действия его и других обвиняемых повлекли за собой смерть 645 человек, в том числе 43 детей.

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