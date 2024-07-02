В России заочно арестованы генерал ВСУ, бывшие премьер и глава МИД Украины. Что они сделали? В России заочно арестовали бывших премьера и главу МИД Украины

Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших главу МИД Павла Климкина и министра финансов Александра Шлапака, а также генерала ВСУ Игоря Довганя и еще двух военачальников. «Газета.Ru» рассказывает, в чем их обвиняют.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД страны Павла Климкина, а таке экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Гройсману, Климкину, Шлапаку и Довганю предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Они также объявлены в международный розыск.

Кроме этого, РИА Новости передало, что МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.

Также в розыск объявлен бывший заместитель руководителя антитеррористической операции (АТО) Владислав Лищинский. Статья, по которой его разыскивают, тоже не называется.

В чем обвиняют бывших министров и премьера

В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Шлапаку. В ведомстве объяснили, что он наряду с другими чиновниками принимал решение о начале АТО в Донбассе и обеспечивал ее финансирование за счет средств госбюджета.

В апреле аналогичные обвинения СК предъявил Гройсману и Климкину. Как заявили в ведомстве, они, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали проведение АТО и руководили операцией.

«В результате их преступных действий ранены и погибли 582 человека, в т.ч. 16 детей», — утверждают в СК.

Шлапак занимал пост главы минфина Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года в правительстве Арсения Яценюка. После увольнения он больше двух лет был председателем правления «Приватбанка».

Гройсман в 2014 году был вице-премьером и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. После того как 2 декабря 2014-го Рада утвердила новый состав правительства, чиновник стал председателем украинского парламента. Эту должность он занимал полтора года, а после отставки Яценюка в 2016-м возглавил кабмин. Гройсмана называли одним из ближайших соратников тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. «Известия» отмечали, что на посту премьера Гройсман содействовал развитию экономической блокады Донбасса.

Климкин был один из чиновников, который принимал участие в переговорах о заключении, а затем и реализации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В 2014 году он возглавил министерство иностранных дел. Климкин заявлял, что Украина выступает за полную интеграцию Донбасса. В 2015 году он утверждал, что путь к миру в регионе лежит через полное выполнение Минских соглашений. Однако в 2022-м Климкин поменял позицию — по его словам, достигнутые договоренности были невыполнимы еще на этапе обсуждения, так как последовательность их реализации «в самом своем основании лишена смысла». Климкин покинул свой пост в 2019 году, после того как Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

Обвинения против военных Украины

Командующему войсками оперативного реагирования (ранее занимал должность командующего оперативным командованием «Запад») Игорю Довганю и командующему сухопутными войсками ВСУ (ранее командовал оперативным командованием «Восток» ВСУ) Александру Нестеренко СК РФ предъявил обвинения 7 марта 2024 года:

«Они отвечали за подготовку и боевое слаживание ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») перед направлением их в зоны так называемой антитеррористической операции и операции на юго-востоке Украины».

Лищинскому предъявили обвинения в ноябре 2023 года за обстрелы и иные преступления против мира и безопасности человечества в ДНР и ЛНР. СК отметил, что действия его и других обвиняемых повлекли за собой смерть 645 человек, в том числе 43 детей.