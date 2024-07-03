Ученые нашли идеальное растение для колонизации Марса

Ученые из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук определили растение, наиболее пригодное для колонизации Марса. Им оказался мох Syntrichia caninervis, также известный как степной крученый мох. Исследование опубликовано в научном журнале The Innovation.

Syntrichia caninervis — распространенный вид мха, растущий в экстремальных условиях, включая Тибет, Антарктиду и засушливые пустынно-степные регионы.

Чтобы проверить устойчивость растения к холоду, исследователи хранили растения при температуре −80°C (в морозильной камере с ультранизкой температурой) в течение трех и пяти лет и при температуре −196°C (в резервуаре с жидким азотом) в течение 15 и 30 дней.

Во всех случаях образцы мха регенерировали после размораживания, хотя их восстановление было менее быстрым по сравнению с контрольными организмами, которые были обезвожены, но не заморожены.

Мох также продемонстрировал способность выживать под воздействием гамма-излучения, которое уничтожило бы большинство растений, а дозы в 500 грей, похоже, даже способствовали росту Syntrichia caninervis. Для сравнения, для человека доза радиации в 50 грей вызывает конвульсии и летальный исход.

«Наше исследование показывает, что устойчивость S. caninervis к воздействиям окружающей среды превосходит стойкость некоторых микроорганизмов и тихоходок», — отметили авторы работы.

Специалисты подчеркнули, что Syntrichia caninervis демонстрирует большой потенциал для освоения Марса.

Ранее ученые разработали способ для выращивания овощей в марсианском грунте.