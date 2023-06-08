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Нью-Йорк утонул в дыму: как теперь выглядит город

В Нью-Йорке жителям выдадут 1 млн респираторов из-за лесных пожаров в Канаде

Власти штата Нью-Йорка раздадут жителям 1 млн респираторных масок, чтобы защититься от смога, накрывшего один из самых густонаселенных регионов США. Дым пришел из Канады, где продолжаются сильные лесные пожары.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, ситуация представляет угрозу и для экологии, и для местной системы здравоохранения. 400 тысяч респираторов раздадут на вокзалах и остановках общественного транспорта города Нью-Йорка, остальные 600 тысяч – в других городах штата.

Уже два дня Нью-Йорк задыхается из-за дыма от сильных лесных пожаров, который принесло ветром с юго-востока Канады. Крупнейший город США окутало густой желтой пеленой, владельцы магазинов вынуждены включать подсветку витрин и вывески днем, чтобы их можно было увидеть. Мэрия города попросила жителей избегать нахождения на улице и отменила детские и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Оценка качества воздуха в Нью-Йорке 7 июня была понижена до уровня «опасный». СМИ писали, что город временно стал мировым антилидером по уровню загрязненности атмосферы. Метеорологи не прогнозируют дожди в ближайшие недели — значит пожары в Канаде вряд ли прекратятся и дым от них не исчезнет.

Кадры непривычного Нью-Йорка — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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