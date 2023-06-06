Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Каховская ГЭС наполовину разрушена. Под угрозой затопления — более 80 населенных пунктов

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена

В ряде населенных пунктов, в том числе в Новой Каховке и Херсоне, продолжает подниматься вода из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. На правом берегу Днепра в критической зоне затопления оказались 16 тысяч человек.

Украина заявляет, что дамбу подорвали российские войска. Россия обвиняет в разрушении плотины украинских военных. В СМИ также распространяется версия о том, что дамба разрушилась из-за старых повреждений.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о разрушении уже половины пролетов Каховской ГЭС. По его данным, обрушение продолжается.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Местные власти считают, что эвакуация населения в Херсонской области пока не требуется. В зону подтопления могут попасть 80 украинских населенных пунктов. Киев объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра. В МАГАТЭ заявляют, что угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.

Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново, рассказал мэр Новой Каховки, обещая восстановить дамбу как можно скорее. Компания «Укргидроэнерго», управляющая украинскими ГЭС, заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит.

Кадры Каховской ГЭС после разрушения — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Картина дня
Что известно об обрушении Каховской ГЭС. Все версии
В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
Военная операция на Украине. День 468-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 468-й день
«Люди делали схожие выводы»: почему русские и африканские поговорки так похожи
Африканист Суетина рассказала о сходстве русских и африканских пословиц
ТАСС: разрушилась половина пролетов Каховской ГЭС
В Ульяновской области число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем выросло до 51
Аксенов оценил запасы питьевой воды в Крыму
Пушилин заявил об атаке украинских беспилотников на Артемовск
Новости и материалы
Юрий Антонов ушел из больницы ради ремонта
Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ
Бритни Спирс опубликовала фото старшего сына накануне переезда детей на Гавайи
Футболист Владислав Радимов рассекретил новую девушку
Названы наиболее опасные стадии анестезии
Мэр Новой Каховки заявил об эвакуации населения с прибрежных подтопленных зон
Во Владивостоке водитель автобуса спас жизнь подростку
Волочкова перестала пить алкоголь
Воры эвакуировали Toyota Land Cruiser за 3 млн рублей от жилого дома
В ЕС шокированы случившимся с Каховской ГЭС
Гильдия киноактеров США проголосовала за забастовку
В «Росэнергоатоме» заявили о подготовке ВСУ нападения в районе реки Днепр
Создан робот-повар, который будет готовить блюда из видео на YouTube
В Пензенской области полицейские изымают из оборота напиток «Мистер Сидр»
Французский фигурист увидел несправедливость в отстранении российских спортсменов
Модель Джорджина Родригес опубликовала редкое фото с Роналду
33-летняя Тейлор Свифт рассталась со своим новым возлюбленным
В России рассказали о будущем отечественного рынка энергоносителей
Все новости
Гастроскопия под наркозом: что каждому стоит знать об анестезии
Профессор Борис Аксельрод: перед операцией важно узнать, какую анестезию вам проведут
Тест: угадайте пропущенное слово в стихотворении Пушкина
Вспомните, какого слова не хватает в строке А.С. Пушкина
Apple впервые показала гарнитуру Vision Pro
Онлайн-трансляция презентации гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple на WWDC
Российские войска предотвратили высадку украинского десанта на левый берег Днепра у Херсона
В Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25, прикрывавший высадку десанта
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Есть пострадавшие
Белгородский губернатор сообщил, что в Новой Таволжанке под обстрелами остаются около 100 жителей
Российские войска сдержали атаку ВСУ в Донецкой области
В Минобороны заявили, что ВСУ не удалось прорвать оборону на Южнодонецком направлении
«На льду она напоминает кошку». Юлии Липницкой — 25
«Продолжается подготовка к захоронению». Украинские СМИ сообщают о смерти главы ГУР Буданова
В Киеве назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом
В США связали случаи атаки дронов на российские объекты с работой украинской агентуры
CNN: Киев создал в России диверсионные группы, которым передает беспилотники для атак
Контрнаступление Украины на южнодонецком участке может быть имитацией главного удара
Полковник Ходаренок: противник пытается дезориентировать ВС РФ относительно направления главного удара
«В некоторых регионах был взлом». Хакеры пустили «обращение Путина» в эфир ТВ и радио
Представитель Кремля Песков назвал взломом фейковое обращение Путина о военном положении
Депутат Затулин заявил, что цели СВО не выполнены. В партии обсудят его формулировки
«Ведомости»: «Единая Россия» обсуждает меры против депутата Затулина из-за его слов об СВО
«Тревожные новости»: что известно о попытке госпереворота в Киргизии
Kaktus: в Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях