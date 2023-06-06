Каховская ГЭС наполовину разрушена. Под угрозой затопления — более 80 населенных пунктов

В ряде населенных пунктов, в том числе в Новой Каховке и Херсоне, продолжает подниматься вода из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. На правом берегу Днепра в критической зоне затопления оказались 16 тысяч человек.

Украина заявляет, что дамбу подорвали российские войска. Россия обвиняет в разрушении плотины украинских военных. В СМИ также распространяется версия о том, что дамба разрушилась из-за старых повреждений.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о разрушении уже половины пролетов Каховской ГЭС. По его данным, обрушение продолжается.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Местные власти считают, что эвакуация населения в Херсонской области пока не требуется. В зону подтопления могут попасть 80 украинских населенных пунктов. Киев объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра. В МАГАТЭ заявляют, что угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.

Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново, рассказал мэр Новой Каховки, обещая восстановить дамбу как можно скорее. Компания «Укргидроэнерго», управляющая украинскими ГЭС, заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит.

Кадры Каховской ГЭС после разрушения — в фотогалерее «Газеты.Ru»