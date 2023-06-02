Из школьной учительницы в мировой кинематограф. Юлии Снигирь — 40

Российская актриса Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области под фамилией Сирискина. После первого брака она взяла фамилию Снигирь, с которой и прославилась в кинематографе.

В детстве Юлия активно занималась шахматами, выбрав этот спорт из-за отца — шахматного тренера. После школы девушка поступила на факультет иностранных языков педагогического университета в Москве, работала в школе и подрабатывала в модельном бизнесе. Тогда Юлия и задумалась о карьере актрисы. После неудачных проб в фильм Тодоровского «Стиляги» она поступила в Щукинское училище и вскоре дебютировала в кино в драме «Последний забой».

В 2007 году Снигирь снялась детективе «Вакцина» и мелодраме «Глянец», а в 2013 году ей удалось пройти кастинг в пятую часть «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. Второй голливудский проект Юлии – триллер «Отмороженные». Вернувшись в Россию, Юлия снялась в сериалах «Седьмая руна» и «С чего начинается родина», появилась в комедии Василия Сигарева «Страна ОЗ» и фильме Анны Меликян «Про любовь». В 2015 году артистка предстала перед зрителями в образе императрицы Екатерины II в сериале «Великая». В 2017 году Снигирь снялась в сериале «Хождение по мукам», через год — в «Кровавой барыне», сыграв помещицу Дарью Салтыкову.

В 2020 году в фильмографии актрисы появился еще один зарубежный проект: роль в сериале «Новый папа» с Джудом Лоу. В 2021 году Снигирь снялась в сериале «Хороший человек». Актриса исполнила главную женскую роль — следователя, работающего над делом ангарского маньяка. Звезда редко дает интервью и ранее говорила о своей социофобии. Тем не менее, она занимается благотворительностью, в том числе помогает фонду «Галчонок».