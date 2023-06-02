Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Из школьной учительницы в мировой кинематограф. Юлии Снигирь — 40

Российская актриса Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области под фамилией Сирискина. После первого брака она взяла фамилию Снигирь, с которой и прославилась в кинематографе.

В детстве Юлия активно занималась шахматами, выбрав этот спорт из-за отца — шахматного тренера. После школы девушка поступила на факультет иностранных языков педагогического университета в Москве, работала в школе и подрабатывала в модельном бизнесе. Тогда Юлия и задумалась о карьере актрисы. После неудачных проб в фильм Тодоровского «Стиляги» она поступила в Щукинское училище и вскоре дебютировала в кино в драме «Последний забой».

В 2007 году Снигирь снялась детективе «Вакцина» и мелодраме «Глянец», а в 2013 году ей удалось пройти кастинг в пятую часть «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. Второй голливудский проект Юлии – триллер «Отмороженные». Вернувшись в Россию, Юлия снялась в сериалах «Седьмая руна» и «С чего начинается родина», появилась в комедии Василия Сигарева «Страна ОЗ» и фильме Анны Меликян «Про любовь». В 2015 году артистка предстала перед зрителями в образе императрицы Екатерины II в сериале «Великая». В 2017 году Снигирь снялась в сериале «Хождение по мукам», через год — в «Кровавой барыне», сыграв помещицу Дарью Салтыкову.

В 2020 году в фильмографии актрисы появился еще один зарубежный проект: роль в сериале «Новый папа» с Джудом Лоу. В 2021 году Снигирь снялась в сериале «Хороший человек». Актриса исполнила главную женскую роль — следователя, работающего над делом ангарского маньяка. Звезда редко дает интервью и ранее говорила о своей социофобии. Тем не менее, она занимается благотворительностью, в том числе помогает фонду «Галчонок».

Картина дня
Военная операция на Украине. День 464-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 464-й день
Упал на сцене, пробежался, ударился головой. Один день Джо Байдена
Президент США Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета у Белого дома
«Такого масштаба не было со времен ВОВ». Какие новые армии создаются в России
Генерал Бурдинский сообщил о формировании в России двух армий и двух военных округов до конца года
Блинкен обратился к россиянам
Министр обороны Британии считает реальным захват Крыма ВСУ
Медведев ответил на заявление Apple об отказе в сотрудничестве с разведкой США
Орбан предупредил, что контрнаступление ВСУ может стать «кровавой бойней»
Новости и материалы
Баку назвал заявление Макрона искажающим позицию сторон после встречи Алиева и Пашиняна
Муж принцессы Беатрис опубликовал фотографию верблюда
НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
В Китае рассказали, как можно было бы прекратить конфликт на Украине
Серена Уильямс и дом моды Gucci выпустили кампанию по борьбе за гендерное равенство
В Иркутске врачи провели сложную операцию ребенку с пулевым ранением
Военный эксперт счел, что на Западе задумались над сменой Зеленского
ВСУ нанесли удар по бердянскому морскому порту
Боец UFC резко высказался в адрес Байдена
Россияне стали есть больше клубники, черешни и голубики
В Калужской области образовалась шестиметровая воронка при взрыве БПЛА
В России раскрыли, чем грозит возможное попадание России в «коррупционный» стоп-лист
Экс-игрок ЦСКА Пономарев: концовка розыгрыша РПЛ получилась отличной
Желавшая сняться в клипе SHAMAN модель стала жертвой мошенников
Опубликованы первые отзывы владельцев фургонов «Соллерс Атлант»
Юлианна Караулова рассказала о негативной реакции из-за ее участия в 5sta Family
В Белом доме заявили, что спецоперация РФ усилила внимание США к АТР
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева рассказала о третьем ребенке
Все новости
«Марк! Попроси Байдена передать нам ATACMS»
Военный эксперт Ходаренок: Залужный мог обсудить с Милли поставку на Украину ракет ATACMS
Суровый боевик Гая Ричи, эротический триллер с Куэлли и ретродетектив Озона: 12 кинопремьер июня
Что смотреть в кино в июне 2023 года
Тест: назовите имя писателя по его фамилии
Вспомните, как зовут этих известных литературных авторов
Пока аммиак не пойдет. Москва ограничила выполнение зерновой сделки
Россия ограничила регистрацию судов в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки
Взрыв в Белгороде, работа ПВО и попытка прорыва. Что происходит на границе с Украиной
Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв, беспилотник упал на проезжую часть
От Майкла Дж. Фокса до Ирины Муравьевой: взрослые актеры, сыгравшие подростков
Девять взрослых актеров и актрис, которые исполнили роли школьников
Червяк, старуха и инопланетный монстр: безумные образы супермодели Хайди Клум
От «Гаража» до «Афони». Умерла актриса Людмила Цветкова
Умерла актриса из «Иронии судьбы» и «Гаража» Людмила Цветкова
Врио главы ДНР Пушилин заявил о попытках украинских военных отбить Артемовск
По его словам, эти попытки терпят крах
«Готовят силовой сценарий смены власти». Лукашенко рассказал о планах Запада
Глава СБ Белоруссии Вольфович заявил о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям
Живущего на Украине бывшего нацбола Попкова обвинили в организации теракта в Петербурге
СК: Попков давал указания Треповой при подготовке нападения на Владлена Татарского
ФСБ вскрыла «разведывательную акцию» спецслужб США против дипломатов со смартфонами Apple
ФСБ России: Apple сотрудничает с разведкой США и предоставляет информацию пользователей
«США опасаются, что российский флот перережет морские пути и кабели в Арктике»
NYT: США и НАТО обеспокоены возможной угрозой, исходящей от Северного флота РФ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях