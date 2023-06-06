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Как прошел финал конкурса «Миссис Россия мира – 2023»

Жительница Дальнего Востока Наталья Оскар стала «Миссис Россия — 2023»

В Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а «Миссис Россия мира — 2023» признали Алису Голубеву из Новосибирска.

Согласно правилам прошедшего в Москве конкурса, Наталья Оскар получила титул с правом участия «в любом международном конкурсе». Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на конкурсе «Миссис мира – 2023». Она заявила, что конкурсы красоты дарят женщинам возможность проявить свой талант и «показать себя миру».

В финале участвовали 83 женщины из разных регионов страны, самой старшей из них — 62 года.

«Миссис Россия мира» — национальный этап конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года. Победительницей конкурса в 2022 году стала представительница Индии Саргам Кушал.

Как проходил конкурс «Миссис Россия мира – 2023» — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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