Червяк, старуха и инопланетный монстр: безумные образы супермодели Хайди Клум
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла к известности после того, как в 1998 году ее фото появилось на обложке американского журнала Sports Illustrated. На тот момент она провела в модельном бизнесе около шести лет.
Позже Клум работала с журналами Vogue, Elle, InStyle, Marie Claire, Glamour, российским Harper's Bazaar и другими. Также она стала одним из «ангелов» Victoria's Secret.
У Хайди Клум четверо детей, она трижды была в браке. В 2019 году супермодель вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше нее на 16 лет.
Хайди Клум по праву считают «Королевой Хэллоуина» — каждый год она шокируют публику своими нарядами. Супермодель появлялась перед камерами в образах Клеопатры, старушки, оборотня, принцессы Фионы, инопланетного чудища и даже дождевого червяка.
1 июня Хайди Клум исполняется 50 лет — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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