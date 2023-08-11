«На Лахайну сбросили бомбу»: пожары уничтожили бывшую столицу Гавайев

Природные пожары на Гавайях продолжаются уже три дня. На острове Мауи погибли по меньшей мере 53 человека. Сильнее всего пострадал город Лахайна в его западной части, который два столетия назад был столицей Королевства Гавайи. Губернатор Джош Грин заявил, что он на 80% «сожжен дотла»: «Такое ощущение, что на Лахайну сбросили бомбу».

8 августа пожары распространились по территории острова из-за ураганного ветра. 35 тысяч местных жителей и сотни домов оказались под угрозой. Пламя распространилось по более чем 800 га земли. С Мауи были эвакуированы более 11 тысяч человек, в числе которых туристы. Многие жители лишились крыши над головой, бизнеса, а на восстановление региона, по оценкам властей, могут уйти годы.

«То, что мы увидели, было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи», — сказал Грин.

10 августа американский президент Джо Байден назвал происходящее на Мауи «крупным бедствием» и распорядился найти средства из бюджета на борьбу с последствиями стихии.