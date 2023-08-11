«На Лахайну сбросили бомбу»: пожары уничтожили бывшую столицу Гавайев
Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 53
close
Природные пожары на Гавайях продолжаются уже три дня. На острове Мауи погибли по меньшей мере 53 человека. Сильнее всего пострадал город Лахайна в его западной части, который два столетия назад был столицей Королевства Гавайи. Губернатор Джош Грин заявил, что он на 80% «сожжен дотла»: «Такое ощущение, что на Лахайну сбросили бомбу».
8 августа пожары распространились по территории острова из-за ураганного ветра. 35 тысяч местных жителей и сотни домов оказались под угрозой. Пламя распространилось по более чем 800 га земли. С Мауи были эвакуированы более 11 тысяч человек, в числе которых туристы. Многие жители лишились крыши над головой, бизнеса, а на восстановление региона, по оценкам властей, могут уйти годы.
«То, что мы увидели, было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи», — сказал Грин.
10 августа американский президент Джо Байден назвал происходящее на Мауи «крупным бедствием» и распорядился найти средства из бюджета на борьбу с последствиями стихии.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях