Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

Возбуждено уголовное дело о крупнейших в истории России взятках. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Бывший руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в 10 случаях получения взяток на общую сумму более полутора миллионов долларов, 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона.

По версии следствия, он стремился обогатиться. Его сообщником, по мнению СКР, является экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги обвиняемых считают, что их действия подорвали доверие к правоохранительной системе.

Изначально дело должно было быть рассмотрено в Москве, но Верховный суд России изменил место судебного разбирательства по ходатайству Генпрокуратуры.

Генпрокуратура утверждает, что за время работы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе Москвы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в столице. Несмотря на возражения защиты, дело было перенесено в суд Балашихи.

Марат Тамбиев обвиняется Главным следственным управлением СКР в 10 случаях получения взяток особо крупного размера, в четырех случаях приготовления к получению взятки и в превышении должностных полномочий.

Кристине Ляховенко инкриминируется получение одной взятки, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.

Дело началось после заявления хакера Марка Бергмана, а также показаний адвоката Романа Мейера, который явился с повинной. Дело по обвинению Мейера в посредничестве во взяточничестве выделено в отдельное производство. По версии следствия, Мейер использовал юридическую помощь как прикрытие для вымогательства участников хакерской группировки.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.