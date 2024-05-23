Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Накануне Гладков сообщал, что два села в Белгородской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Речь идет о населенных пунктах Тишанка и Архангельское. Никто не пострадал.

Помимо этого, как рассказал губернатор, один человек пострадал после атаки украинского дрона-камикадзе на заправку в Грайвороне. В результате взрыва загорелся один автомобиль, у пострадавшего мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.