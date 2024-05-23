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Кадыров назвал численность участвующих в СВО бойцов из Чечни

Кадыров: в СВО приняли около 43,5 тысяч бойцов из Чечни

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в зону боевых действий из региона отправилось около 43,5 тыс. бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале Кадырова.

По словам главы Чечни, все бойцы, направляющиеся на СВО, предварительно проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Кадыров подчеркнул, в зону боевых действий военные прибывают в полной экипировке.

Всего с начала СВО в боях приняли участие 43,5 тыс. человек, включая 18 тыс. добровольцев.

Кадыров отметил, что по первому приказу в зону специальной операции готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, сейчас находящихся в резерве.

До этого Кадыров опубликовал видео ликвидации спецназом «Ахмат» опорных пунктов и мест скопления Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

Ранее Кадыров предложил ударить ракетами по Эстонии.

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