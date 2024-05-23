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Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область

Пленный пограничник Украины заявил, что укрепления строились только в документах

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Телеграм-канал Deep State

Укрепления, широко разрекламированные в том числе Владимиром Зеленским, существовали, только в документах — фактически на границе России и Харьковской области находились куда более слабые позиции. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен на этом направлении украинский пограничник.

«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — рассказал пленный пограничник.

Взвод — подразделение, численностью обычно до 30-50 человек, является частью роты — которая, в свою очередь, может насчитывать 100-200 человек.

До этого украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области.

Также фотография с брошенными стройматериалами, которые, как заявляют авторы каналов, находятся уже под контролем российской армии, подтверждает утверждения некоторых украинских военных о том, что на самом деле ВСУ практически не занимались строительством укреплений на этом направлении.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

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Операция на Украине
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