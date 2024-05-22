В НАТО подтвердили отказ направлять войска на Украину

У Североатлантического альянса нет планов направлять войска на Украину. Об этом газете Tagessspiegel заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ.

«Существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО, положение о взаимной помощи из статьи 5 Североатлантического договора применяется исключительно к территории НАТО и государств-членов», — напомнил Джоанэ.

В связи с этим, а также отсутствием конкретного запроса со стороны Украины, подчеркнул Джоанэ, страны альянса в данный момент не планируют направлять войска на Украину.

При этом, как утверждает Джоанэ, против НАТО якобы развязана гибридная война, которая также несет свои риски безопасности странам альянса.

До этого в Польше предрекли стабильный мир в случае победы России на Украине.

Ранее папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине.