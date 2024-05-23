В США пообещали наказать Грузию за принятие закона против иноагентов

Соединенные Штаты примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей конгресса, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — заявил Блинкен в ответ на вопрос конгрессменов.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал западных партнеров, которые стремятся втянуть страну в войну с Россией, реализовывать свои интересы посредством Прибалтики и оставить Грузию в покое.

15 мая министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию, где выступили на оппозиционном митинге.

В связи с этим председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела Грузии выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси против закона об иностранных агентах.

Ранее в США призвали ввести санкции против грузинских «марионеток Путина».