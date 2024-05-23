«Вопрос рассматривается». Польша решает, может ли сбивать российские ракеты над Украиной Польша обсуждает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Власти Польши обсуждают возможность применения своих средств ПВО, чтобы перехватывать и сбивать российские ракеты над территорией Украины. По словам представителя МИДа, решение еще не принято, но речь точно не идет о перемещении противовоздушных систем на территорию Украины.

В Польше рассматривают возможное применение систем ПВО для поражения российских ракет вблизи границ страны, однако никаких решений по этому поводу пока нет. Об этом агентству «Укринформ» сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности задействования польской ПВО для обороны от российских ракет над территорией Украины.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал Вронский, добавив, что украинская сторона обращалась к польской с подобным запросом.

Он отметил, что разговоры на этот счет в Польше начались после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, пробыв в нем 39 секунд. По его словам, споры ведутся о том, могли ли и при каких условиях польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

В то же время Павел Вронский подчеркнул, что речи о перемещении элементов польской системы ПВО на Украину не идет . «Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет возможности, чтобы польская система ПВО была за границей страны», — заявил представитель МИДа.

Воздушные инциденты

В последние несколько месяцев в Польше неоднократно поднимались в воздух польские и натовские военные самолеты.

29 декабря во время самого масштабного в 2023 году ракетного обстрела Украины одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши. Как утверждает Варшава, ракета пробыла в воздушном пространстве Польши около трех минут и залетела почти на 40 км вглубь страны.

В ночь на 24 марта 2024 года в ходе очередного массированного удара по Украине российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и пробыла в нем 39 секунд. МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту. Дипломат отклонил приглашение, поскольку, по его словам, ему не предоставили доказательств.

«Почему вы не можете их сбить?!»

США и Европа должны делать больше для защиты Украины, считает Владимир Зеленский. В интервью The New York Times он критически оценил помощь западных партнеров, в том числе их нежелание помогать с противовоздушной обороной Украины напрямую.

«В чем проблема? Почему вы не можете их [российские ракеты] сбить? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет.

Так в чем же проблема вовлечения стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбивайте то, что находится в небе над Украиной. И дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах», — заявил Зеленский.

Он привел в пример апрельскую атаку Ирана на Израиль, когда США и Великобритания сбивали иранские ракеты и беспилотники. В Вашингтоне на это ответили, что конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать на стороне Украины «в боевой роли».

Госсекретарь Энтони Блинкен уклоняется от прямого ответа на вопрос, готово ли правительство США выполнить просьбу Украины и снять ограничения на применение Киевом американских вооружений для нанесения ударов в глубине территории РФ. «Украина будет принимать решения, который ей необходимо принимать, чтобы защищаться. Я хочу гарантировать, что у них есть все необходимое для этого», — заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Politico пишет, что Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в начале июня и встречу G7 в Италии, чтобы призвать Запад к большей поддержке Украины и попросить НАТО сбивать российские ракеты.