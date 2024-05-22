Оскорбления и переработки: почему учителя до сих пор не бастуют?

В конце учебного года опять вспомнили про педагогов. Как они там, несчастные, закрывают последнюю четверть? Дотянут ли на успокоительных до каникул? Не замордуют ли их совсем ошалевшие ученики с их родителями-скандалистами? Это депутаты переживают. И обещают не дать в обиду. Опять заговорили о необходимости введения в КоАП отдельной статьи об оскорблении работников образования. И суровыми штрафами еще грозят. Чтоб никому не повадно было обижать сеятелей разумного, доброго, вечного. Но действительно ли такая мера сегодня необходима?

Сначала суть. Что там на этот раз? А нынче депутат Госдумы Яна Лантратова озаботилась престижем педагогической профессии в обществе. Она считает, что учителей в последнее время стали больше оскорблять, особенно публично и даже в СМИ. И поэтому она предлагает ввести в Административный кодекс отдельную статью, защищающую непосредственно педагогов и предусматривающую штрафы за нападки на них до 700 тысяч рублей. 500-700 тысяч предлагается в случае чего взыскивать с юрлиц, с должностных —​​ 100-200 тысяч, а вот с обычных граждан, с которыми чаще всего взаимодействуют учителя, — всего 10-30 тысяч.

При этом никакая статистика, свидетельствующая о том, что учителей стали больше ругать распоследними словами, не приводится. Зато о введении специальных штрафов за унижение чести и достоинства педагога говорят уже несколько лет. И все под соусом, что терпеть больше нельзя, все на пределе. Я работаю в образовании семь лет, и эта пластинка все крутится и крутится, а изменения в закон не вносятся, и как-то, стало быть, школьные работники терпят, хотя дно и пробито, по их же заверениям, уже давно.

Также не поясняется, чем депутатов не устраивает статья 5.61 КоАП РФ. Последняя разъясняет, что такое оскорбление и какая ответственность за него предусмотрена для физических, должностных и юридических лиц. Статья, правда, защищает всех граждан независимо от их профессиональной деятельности.

И это правильно — обижать нельзя никого. А если говорить о выделении особой группы вроде социально значимых работников, которые уже в силу характера своей деятельности чаще других сталкиваются с хамством и несправедливыми обвинениями, то таких профессий немало.

Значит ли это, что вслед за статьей о недопустимости оскорблении педагогов надо вводить статью о защите чести и достоинства медиков, а потом о защите социальных работников, а следом — об особом статусе операторов МФЦ, а после и сотрудников «Почты России» с кассирами супермаркетов. Ну а что? Кто не проклинал продавцов условной «Пятерочки», кто с ними не бранивался?

Вот только стоит ли множить сущности сверх необходимого? Если очень хочется что-то уточнить, почему бы не отредактировать ту самую статью 5.61, которая одна на всех? Увеличить, например, суммы штрафов, если так хочется напугать хулиганов и сквернословов. Хотя максимальный и сейчас достигает тех же 700 тысяч рублей, о которых говорит Лантратова.

Впрочем, в законе-то прописать можно что угодно и как угодно, но как обеспечить его исполнение? Я знаю, что многие мои коллеги-педагоги только приветствуют разные чиновничьи инициативы как-нибудь посильнее их защитить. Порой даже такое воодушевление ощущают, точно теперь каждое неосторожное слово в их адрес мгновенно превратится в перевод компенсации на зарплатную карту. Многие как будто забывают, что защищаться-то учителям придется самим, что при возникновении конфликтной ситуации никакой депутат за учителей иск не подготовит, свидетелей не привлечет и в суд не пойдет.

Вот в этом-то и проблема. К сожалению, многие школьные работники горазды жаловаться на свою тяжелую жизнь лишь в учительских на переменах да в профессиональных блогах. А вот чтобы пойти и начать отстаивать свои права на деле — всегда куча препятствий.

А ведь права педагогов нарушаются сплошь и рядом, буквально каждый день. И оскорбления — далеко не самая по важности проблема.

Неоплачиваемые переработки, какие-то непонятные дежурства в каникулы, мероприятия на выходных, организация навязанных сверху экскурсий, бессмысленные отчеты, обязанность мониторить соцсети подростков, принуждение к участию в конкурсах и к работе на ЕГЭ, «Разговоры о важном» и прочая политинформация — единицы берутся за это по доброй воле, и никто с бешеным энтузиазмом.

Кто тут нарушает права педагогов? И администрации школ, и чиновники от образования, и родительская общественность. Кто тут может защитить учителей? Только они сами. В одиночку тяжко, проще уволиться и уйти навсегда в репетиторы. Но если объединиться хотя бы в небольшие инициативные группы и устроить хотя бы что-то вроде итальянской забастовки — другое дело. Но ведь не объединяются. Повздыхают, поругаются в пустоту, и идут проходить очередное бессмысленное анкетирование или какие-нибудь — только вообразите себе! — двухнедельные курсы по обучению детей с ОВЗ (да здравствует, инклюзия!).

Горько об этом писать, но порой никто так не обесценивает профессию педагога, как сами педагоги. Но не только горько — опасно. Могут ведь и в виктимблейминге обвинить (да, эти страшные слова проникли даже в отрасль народного образования).

Но, как ни тяжело, было бы лучше все же признать проблему. Хотя, конечно, сразу же срабатывают различные психологические защиты. Дескать, не будем лезть в бутылку, да и некогда, если все начнут качать права, некому будет учить детей. Включать по разнарядке на уроке математики дурацкое видео о здоровом образе жизни — это, конечно, чушь несусветная, но ролик длится пять минут, а на споры с начальством уйдет два часа, а потом еще и премии лишат. Да и бессмысленно это — бороться с безумием, на абсурд нужно отвечать тем же. И вечное: куда деваться, против системы не пойдешь.

Говорить о проблеме оскорбления педагогов какими-то абстрактными нехорошими личностями в то время, когда оскорбительными являются уже сами условия работы множества учителей, даже как-то неловко. Обещать суровые наказания обидчикам педагогов, когда у многих учителей нет ни сил, ни времени, ни, главное, смелости и отваги хотя бы указать на этих самых обидчиков, даже как-то кощунственно. Куда честнее просто напомнить педагогам, что механизмы для защиты у них есть и сейчас, ровно такие же, как у других работников и даже вовсе не работающих граждан, и нужно не бояться этими механизмами пользоваться.

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