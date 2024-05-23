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Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода

В центре Белгорода на фоне ракетной опасности слышны взрывы

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Maxim Shemetov/Reuters

Серия взрывов прозвучала в районе центральной площади Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Накануне Гладков сообщал, что два села в Белгородской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Речь идет о населенных пунктах Тишанка и Архангельское. Никто не пострадал.

Помимо этого, как рассказал губернатор, один человек пострадал после атаки украинского дрона-камикадзе на заправку в Грайвороне. В результате взрыва загорелся один автомобиль, у пострадавшего мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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