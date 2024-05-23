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Палестинский дипломат пояснил, что дает стране признание от других стран

Посол Палестины считает, что признание от стран ЕС не может изменить мнение США

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Признание независимости Палестины странами, входящими в Европейский союз, не может изменить мнение Соединенных Штатов по этому вопросу, хотя сам факт признания Палестины является важным шагом. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи, передает РИА Новости.

«Но в любом случае международное давление будет расти. Так, например, мы уже видели при голосовании в Генассамблее, что США все больше и больше становятся изолированными в международном плане. Напомню, что было лишь 9 государств, и среди них США, кто проголосовал против членства Палестины в ООН», — пояснил Шафи позицию Палестины.

До этого посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что евреи и еврейское государство не забудут и не простят страны, признавшие Палестину.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

Ранее стали известны главные причины признания независимости Палестины странами Европы.

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