«Няша-Обороняша»: пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская ушла с поста

Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны. В соцсетях она рассказала, что уволилась в связи с переходом на другую работу. Марковская попала в Минобороны в 2017-м, после того как шесть лет отработала корреспондентом на региональном и федеральном ТВ. В 2020-м появились слухи, что пресс-секретарь Шойгу получила звание генерал-майора. Сама Марковская опровергла эту информацию, назвав ее «чушью».

Пресс-секретарь главы министерства обороны РФ Россияна Марковская покинула свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская.

Она также рассказала, что уволилась в связи с переходом на другую работу. Какую именно — Марковская не уточнила.

Кто займет должность пресс-секретаря министра обороны, которым недавно был назначен Андрей Белоусов, пока неизвестно.

Кто такая Россияна Марковская?

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, Марковская родилась в 1991 году во Владивостоке. Там же в 2013 году окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

Еще будучи студенткой, Россияна Марковская стала корреспондентом, ведущей и автором программ на ГТРК «Владивосток». После этого в 2015-м переехала в Москву, где год работала на телеканале «Звезда», а потом перешла в МИЦ «Известия», где начала снимать сюжеты для телеканала РЕН ТВ.

Как пишет РБК, работая на «Звезде», Марковская сделала репортаж о «российском ховерборде», а также взяла интервью у боксера Роя Джонса, где пообещала научить его русскому языку. На РЕН ТВ пообщалась с музыкантами из группы «Рондо», которые пришли на программу «Соль», которую в то время вел Захар Прилепин.

«На РЕН ТВ Россияна была специальным корреспондентом. Зрители могли видеть ее сюжеты на самые разные темы: социальные — о проблемах детей, экономические и культурные. И несколько репортажей были посвящены новым военным проектам», — говорилась в материале канала о назначении Марковской пресс-секретарем Шойгу.

Им журналистка стала в 2017 году, на тот момент ей было 26 лет. По данным источника РБК, должность пресс-секретаря Марковская заняла после того, как ее предшественница Дарья Затулина ушла в декрет. После назначения в соцсетях Марковскую прозвали «Няшей-Обороняшей» (по аналогии с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, которую в сети прозвали «Няш-Мяш»).

В 2019 году пресс-секретарь главы Минобороны дала эксклюзивное интервью mk.ru, в котором рассказала о своем детстве, работе и «классном чине». Отвечая на вопрос о том, было ли на пост пресс-секретаря министра обороны предварительное собеседование, журналистка заявила, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».

Марковская также отметила, что на новой работе ее жизнь кардинально поменялась, и пошутила, что прежним остался, «пожалуй, только номер телефона». В ее обязанности на посту пресс-секретаря главы Минобороны РФ, как рассказывала сама Россияна, входила организация информационного сопровождения деятельности министра, интервью, переговоры, программы с участием руководителя. При этом она говорила, что работать ей интереснее, чем развлекаться, и вообще все заботы вне службы кажутся незаметными.

В этом же интервью журналистка подчеркнула, что у нее нет воинского звания, так как она «сугубо гражданский человек».

«У меня классный чин — государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Но некоторые люди не понимают, в чем разница. Более того, среди них находятся те, кто думает, что классный чин — это вообще нововведение. Петровский табель о рангах им в руки», — сказала Марковская.

В 2020 году появились слухи о том, что практически сразу после своего вступления в должность пресс-секретарь Шойгу получила звание генерал-майора. Однако сама Марковская опровергла эту информацию РИА VladNews:

«Это чушь. У меня нет воинского звания, я не военнослужащий».

Как указано на ее странице на сайте Минобороны, в настоящее время Марковская имеет чин государственного советника Российской Федерации 2-го класса, который соответствует армейскому званию подполковника или капитана 2 ранга.