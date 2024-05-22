«Вечная любовь» Шарля Азнавура: 100 лет со дня рождения музыканта

«Жанр любовных песен меня раздражает. Я бы предпочел, чтобы меня запомнили не как автора любовных песен, а как автора умных песен», — говорил Шарль Азнавур в одном из интервью.

За свою долгую карьеру французский шансонье, композитор и поэт армянского происхождения написал больше тысячи композиций. Среди них всемирно известные «Вечная любовь», «Мама», «Богема», «Немодные радости», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла», «Ностальгия», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Умереть за любовь». В его песнях и правда нашлось место не только нежным чувствам, но и остросоциальным темам.

Сочинять музыку и стихи Шарль начал еще в юношестве, но поначалу зрителям не очень нравился его голос. Чаще пел его напарник — Пьер Рош, с которым они выступали дуэтом. Музыкантов заметила Эдит Пиаф, и вскоре коллектив «Рош и Азнавур» отправился вместе с ней в тур по США.

Дуэт быстро распался — Рош эмигрировал в Канаду. Азнавур, не теряя времени, занялся вокалом, подобрал для своего голоса подходящий репертуар и отправился в турне по Северной Америке. Критики его выступления не жаловали, а вот зрители встречали аншлагами.

Карьера, не только музыкальная, но и актерская, пошла в гору. Песни, написанные Азнавуром, исполняли Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Миннелли, Хулио Иглесиас и другие известные музыканты. Сам шансонье выступал с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Патрисией Каас. Азнавур также регулярно снимался в кино — на его счету больше 60 картин.

Возраст никогда не был для него помехой, даже в 90 лет шансонье собирал полные залы на своих концертах. Свое столетие Азнавур тоже планировал провести на сцене, говоря, что не собирается умирать дома, сидя в кресле.

Выступал музыкант до последнего. В 2018 его концерт в Санкт-Петербурге перенесли на год из-за проблем со здоровьем. Однако он так и не состоялся — 1 октября Азнавур умер.