Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, французскую заморскую территорию в Тихом океане, и назвал своей целью возвращение спокойствия. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Я просто хотел сказать вам (...) о своем желании здесь, с министрами и всем правительством, быть рядом с населением и чтобы как можно быстрее произошло возвращение к миру, спокойствию, безопасности. Это мой приоритет», — сказал Макрон.

Около 3000 силовиков, которые были развернуты в Новой Каледонии из-за недавних беспорядков, «будут оставаться там столько, сколько необходимо, даже во время Олимпийских игр», пообещал французский лидер, заявив, что он не поддерживает продление чрезвычайного положения.

Он также особенно выразил сожаление по поводу эпизодов «расизма» в «доступе к продовольствию» и отметил огромное беспокойство французов по вопросам доступа к медицинской помощи в регионе.

Макрон прибыл в Новую Каледонию вместе с главами МВД, Минобороны и министром заморских территорий. Он пообещал, что «в конце этого дня будут приняты решения и сделаны объявления».

20 мая Макрон провел заседание совета по обороне и национальной безопасности республики в связи с беспорядками в Новой Каледонии.

13 мая мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в беспорядки, были сожжены и разграблены сотни магазинов и социальных учреждений. Пострадали сотни человек, в том числе десятки полицейских. Погромы организованы сторонниками независимости острова — коренными жителями из народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если в Париже примут изменения в конституцию, согласно которым право голоса получат европейцы, переселившиеся в Новую Каледонию за последние 20 лет.

Ранее политолог заявлял, что действия Франции могут привести к кровопролитию в Новой Каледонии.