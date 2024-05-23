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В Китае нашли объяснение проводимым в РФ ядерным учениям

Global Times: ядерные учения демонстрируют Западу решимость России

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Варвара Гертье/РИА Новости

Ядерные учения нестратегического вооружения демонстрируют Западу решимость России бороться на Украине до победного конца. Об этом пишет китайская газета Global Times, ссылаясь на мнения китайских экспертов.

«Учения охватывают весь процесс, включая развертывание войск, оснащенных тактическими ракетами «Искандер» и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Главная цель — продемонстрировать возможность нанесения тактических ядерных ударов с помощью двух современных тактических ракетных комплексов», — считает военный эксперт Вэй Дунсюй.

По мнению его коллег, нестратегические ядерные учения продемонстрируют Западу, в первую очередь США и Британии, что Россия обладает решимостью защищаться в том числе ядерным оружием при необходимости. Вторая цель учений — сподвигнуть страны НАТО прекратить хаотически повышать градус эскалации.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на чиновников США, пришла к выводу, что попытки Соединенных Штатов контролировать российский ядерный арсенал посредством дипломатии оказались провальными.

Ранее США провели испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в Неваде.

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