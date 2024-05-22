Зеленский решил сократить «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский урежет «формулу мира» для конференции по мирному урегулированию в Швейцарии. Об этом пишет украинское издание «Деловая столица».

Формула будет сокращена с десяти до трех пунктов, то есть более чем втрое. На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

«Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на «потом». Причем на далекое «потом»», — отметили украинские журналисты.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен добиться окончательного принятия своей «формулы мира» на конференции в Швейцарии.

Мирная конференция по Украине должна состояться в Швейцарии 15-16 июня. На нее приглашены основные страны глобального Юга — союзницы России по БРИКС. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее страны G7 выразили поддержку Украине и развитию «формулы мира» Зеленского.