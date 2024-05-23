В Москве не будут запрещать движение самокатов по тротуарам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не намерены запрещать движение электросамокатов по тротуарам. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Он подчеркнул, что важно искать компромиссные решения в сложном вопросе взаимодействия различных видов транспорта и пешеходов. Собянин выразил мнение о необходимости более строгого контроля за нарушителями правил дорожного движения и предложил регулировать движение электросамокатов с помощью камер, оснащенных системой искусственного интеллекта.

Градоначальник также подчеркнул важность сотрудничества между ГИБДД, городскими службами, общественными организациями и компаниями, предоставляющими услуги проката электросамокатов, для эффективного регулирования этого вида транспорта в Москве.

Эти заявления были сделаны после введения новых ограничений на движение электросамокатов в Санкт-Петербурге. В Москве также были установлены ограничения на скорость электросамокатов, а также введены «медленные зоны» в районах с высокой плотностью пешеходного потока.

В то же время, в столичном районе «Выхино-Жулебино» сообщили о появлении лежачих полицейских препятствий на тротуарах для предотвращения скоростного движения электросамокатов.

Ранее министерство транспорта Российской Федерации было намерено распространить систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотные летательные аппараты и самокаты.