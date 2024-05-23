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В Москве не будут запрещать движение самокатов по тротуарам

В Москве не планируют запрещать ездить на самокатах по тротуарам

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Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не намерены запрещать движение электросамокатов по тротуарам. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Он подчеркнул, что важно искать компромиссные решения в сложном вопросе взаимодействия различных видов транспорта и пешеходов. Собянин выразил мнение о необходимости более строгого контроля за нарушителями правил дорожного движения и предложил регулировать движение электросамокатов с помощью камер, оснащенных системой искусственного интеллекта.

Градоначальник также подчеркнул важность сотрудничества между ГИБДД, городскими службами, общественными организациями и компаниями, предоставляющими услуги проката электросамокатов, для эффективного регулирования этого вида транспорта в Москве.

Эти заявления были сделаны после введения новых ограничений на движение электросамокатов в Санкт-Петербурге. В Москве также были установлены ограничения на скорость электросамокатов, а также введены «медленные зоны» в районах с высокой плотностью пешеходного потока.

В то же время, в столичном районе «Выхино-Жулебино» сообщили о появлении лежачих полицейских препятствий на тротуарах для предотвращения скоростного движения электросамокатов.

Ранее министерство транспорта Российской Федерации было намерено распространить систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотные летательные аппараты и самокаты.

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